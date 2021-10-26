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شاهد بالصور..وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره التركماني ويجري مباحثات معه

شاهد بالصور..وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره التركماني ويجري مباحثات معه
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء نظيره التركماني رشيد مردوف في العاصمة الايرانية طهران.

العالم - ايران

وأجرى أمير عبد اللهيان مباحثات مع مردوف والوفد المرافق له.

وكان السفير الإيراني في تركمانستان "غلامعباس ارباب خالص"، قد أعلن ان وفداً تركمانيا يضم 23 مسؤولاً توجه يزور طهران بهدف تطوير وتوسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة.

واشار السفير الايراني الى ان هذه الزيارة تهدف الى اجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية بين ايران وتركمنستان، وعقد الاجتماع السنوي السادس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والثقافي المشتركة بين البلدين وكذلك حضور اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

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