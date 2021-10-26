الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: مليشيا "قسد" تواصل لليوم الثاني اعتقال الشبان وسوقهم إلى معسكرات "التجنيد الإجباري" على حواجزها في مدينة الحسكة السورية

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. سلسلة أحكام بحق 20 متهمًا في ملف "إرهابيو فندق دي روي"

ميشل عون: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان

تعرف على فوائد وأخطار إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا

تحقيقات مخابرات الجيش اللبناني: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

المتهم الرئيس في قضية القتل المأساوية في هوليوود يواجه مفاجأة مدوية

انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل