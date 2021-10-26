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ميشل عون: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان

ميشل عون: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأنه لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد.

العالم-لبنان

وشدد من جهة أخرى، على ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جداً.

وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت الرئيس عون الى ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن "مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد الرئيس عون استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراها.

مواقف الرئيس اللبناني جاءت في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، البطريرك الجديد لبيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان، مع وفد من المطارنة والآباء، في زيارة شكر على ايفاد الرئيس عون ممثلا له الى رتبة تنصيب البطريرك التي جرت يوم الأحد الماضي.

وقد توجه عون بالتهنئة الى البطريرك ميناسيان بتنصيبه، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الكنسية الجديدة.

من جهته، شكر البطريرك ميناسيان الرئيس اللبناني على التفاتته الكريمة، متمنياً أن يعينه الله في هذه المرحلة على القيام بمسؤولياته وتقريب القلوب واستنهاض ضمائر جميع المسؤولين، للعبور بلبنان إلى شاطئ الأمان. وشدد على أن أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك في لبنان، جاهزون دوماً لخدمة وطنهم، في ما يعزز وحدة الشعب وبناء الدولة.

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