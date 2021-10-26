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انتخاب رئيس أول مجلس شورى منتخب في تاريخ قطر (صورة)

انتخاب رئيس أول مجلس شورى منتخب في تاريخ قطر (صورة)
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

فاز حسن عبد الله الغانم، اليوم الثلاثاء، برئاسة أول برلمان منتخب في قطر بعد حصوله على 37 صوتا فيما تحصل منافسه على رئاسة البرلمان مبارك الكواري على 13 صوتا فقط.

العالم-قطر

وشغل حسن عبد الله الغانم، منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012، وشغل بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

ونظمت قطر في بداية أكتوبر الجاري أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، حيث تنافس 234 مرشحا من بينهم 28 امرأة، على 30 مقعدا نيابيا.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر وذلك في 30 دائرة انتخابية، في حين يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

وافتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، جلسات الدورة العادية لأول مجلس شورى منتخب في البلاد.

وقال أمير قطر، في كلمة الافتتاح: "ندرك أهمية اللحظة التاريخية التي نص عليها الدستور بإنشاء مجلس الشورى المنتخب"، منوهاً بالعملية الانتخابية التي جرت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

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