جبهة العمل الاسلامي : الاعتداءات الصهيونية المتكررة لن تثني سوريا عن متابعة مسيرة الصمود والتصدي

العالم_لبنان_جبهة العمل الاسلامي

دانت "جبهة العمل الاسلامي" في بيان"، "العدوان الصهيوني الجديد الذي استهدف المنطقة الجنوبية في الدولة الشقيقة سوريا، مشيرة إلى "أن استهدافها بهذا الشكل وهذه الهمجية بسبب مواقفها الوطنية المشرفة ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولأنها استطاعت هزيمة الإرهاب التكفيري الذي حاولت الدول الغربية ولا سيما إدارة الشر في الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة والممولة لهذا الارهاب إضافة إلى بعض الدول العربية في منطقتنا التي طبعت مع العدو الصهيوني الغاصب وفتحت له سفارات وقنصليات في بلدانها وأقامت العلاقات معه بشكل عادي وطبيعي متناسية ومتجاهلة الصراع معه بسبب احتلاله لأرض الإسراء والمعراج".



ولفتت الجبهة إلى "أن هذه الاعتداءات الصهيونية المتكررة لن تثني الجمهورية العربية السورية عن متابعة مسيرة الصمود والتصدي ومواجهة الارهاب الصهيوني والتكفيري، وهي بالتالي تقوي عزيمتها وإرادتها وشكيمتها في التصدي لكل مؤامرات العدو الداخلية والخارجية".



من ناحية أخرى، نددت الجبهة" باقتحام العدو الصهيوني لمدرسة "المالح" في الأغوار الشمالية مصحوبا بالجرافات العسكرية، ورأت أن هذه الاجراءات الصهيونية القمعية ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة وعزيمة في مواجهة الاحتلال حتى تحرير الأرض والإنسان من براثن الصهاينة الغاصبين".