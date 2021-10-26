قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تحرر مديرية الجوبة في مأرب من سيطرة العدوان

العالم-اليمن



وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على كامل مركز مديرية الجوبة وما حولها بعد اشتباكات مع مرتزقة قوى العدوان السعودي تستمر منذ أكثر من شهر.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تحرير منطقة الجديد مركز الجوبة، والتي تضم عددا من المباني الحكومية.

كما سيطرت القوات الحكومية على مفرق البيضاء - حريب ومفرق مديرية جبل مراد، وجبال الاسيود شمال شرق الجوبة.

ووفقا للمصادر فقد تمكن الجيش واللجان الشعبية ايضا من السيطرة على جبل الكتف الاستراتيجي غربي المديرية ذاتها.

وتعد الجوبة ثالث مديرية في محافظة مأرب، تسقط في أيدي ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، منذ تحريرهم مديرية بيحان غربي شبوة، في شهر سبتمبر الماضي.

وسبق أن كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في مقابلة تلفزيونية أن أبناء محافظة مأرب باتوا يمتلكون يقظة كبيرة وبدؤوا يتحَرّكون بشكل كبير لدحر الغزاة ومرتزِقتهم (القاعدة وداعش) من المحافظة.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" قد استعرض في مؤتمره الصحفي، الأحد الماضي، المشاهد التي وثقها الإعلام الحربي لعمليات تطهير مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة ومديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب وذلك ضمن عملية ”ربيع النصر” التي أدت إلى تطهير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كم مربع.