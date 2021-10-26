انتصار تلو الآخر.. 'الجوبة' بـ'مأرب' تتحرر من سيطرة تحالف العدوان

العالم -نبض السوشيال

وغرد اليمنيون تحت وسم ربيه النصر يمجدون بالتطورات الاخيرة في ساحة الوغى مبتهجين بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني ومعه اللجان الشعبية التابعة لانصار الله، التي تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من تحرير مديرية الجوبة في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وجاء في الاخبار ايضا نقلا عن مصادر محلية قولها ان قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على كامل مركز مديرية الجوبة وما حولها بعد حصار لاسبوعين، وتأتي سيطرة قوات صنعاء على الجوبة بعد قتال عنيف مع مرتزقة قوى العدوان استمر لاكثر من شهر.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" قد استعرض في مؤتمره الصحفي ليوم أمس الاول الاحد المشاهد التي وثقها الإعلام الحربي لعمليات تطهير مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة ومديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب وذلك ضمن عملية ” ربيع النصر” التي أدت إلى تطهير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كم مربع.

نطالع اولا تغريدة حساب الناشط اليمني (احمد عايض أحمد Y E) الذي غرد معترضا على بيان العميد يحيى سريع قائلا:

سعادة العميد يحي سريع ، عفوا : وأجزاء كبيره من مديرية مرخه السفلى محافظة شبوه ، متمسكون بما هو في الخريطه . هذه أرض محرره #ربيعِ_النصر

@army21ye

وفي السياق نطالع تغريدة حساب الناشظة اليمنية (تسنيم الحرازي) التي غردت قائلة:

المواطنيين يرحبون ويستبشرون بقدوم الجيش وتحرير مناطقهم من العملاء #ربيع_النصر

غردت الناشطة اليمنية (أمة الملك الخاشب) قائلة:

الجميع يعمل كخلية النخل في كل الساحات في كل المحافظات يبذلون الجهود يسهرون لايبالون بالإرهاق يتطوعون ودون مقابل من أجل التنظيم والتنسيق وكذلك النساء في صنعاء وفي كل المحافظات يبذلن جهود مضاعفة من أجل انجاح #المولد_النبوي_الشريف كونوا على ثقة لن يخذل الله شعب الأنصار #ربيعِ_النصر

نشر حساب الناشط اليمني (هيروشيما اليمن) فيديو يصور انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في ساحات الوغى قائلا:

شاهد وشارك على اوسع نطاق مشاهد تستحق المشاهده والمشاركة من العملية العسكرية الواسعة #ربيع_النصر "تحرير مديرية العبدية محافظة مأرب " هو الله ياربي لك الحمد والشكر..