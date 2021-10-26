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شاهد.. مراسل العالم يشكف آخر مستجدات تحرير مديرية الجوبة في مأرب

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن مراسل قناة العالم في اليمن عن نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من دخول مديرية الجوبة بمحافظة مأرب بعد مواجهات عنيفة استمرت 48 ساعة.

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم الزميل عبدالله الشريف بأن العملية اسفرت عن وقوع عشرات القتلى في صفوف مرتزقة العدوان وتمكنت القوات اليمنية السيطرة على مركز المديرية والمجمع الحكومي ومقر ادارات العامة ومعسكرات التابعة للعدوان.

وأكد مراسل العالم على أن القوات اليمنية استكملت سيطرتها على مديرية الجوبة الإستراتيجية التي تحاذي مدينة مأرب وبهذا النجاح تنتقل المعارك الى المدخل الجنوبي لمدينة مأرب التي تعد المعقل الأخير لمرتزقة العدوان.

وشدد مراسل العالم على أن القوات اليمنية باتت قاب قوسين او ادنى من مدينة مأرب بعد وصولها الى أسوار المدنية كما تعزز القوات اليمنية الحصار على المرتزقة داخل المدينة بعدما سيطرت نارياً على ثلاث اتجاهات.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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