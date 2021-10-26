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مشروع ضخ الغاز من مصر إلى لبنان على طاولة مباحثات البلدين

مشروع ضخ الغاز من مصر إلى لبنان على طاولة مباحثات البلدين
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وفدا من لبنان وذلك في إطار التواصل المستمر بين البلدين بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

العالم-مصر

وترأس الوفد اللبناني وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي يزور القاهرة مجددا بعد زيارته الأولى في مطلع الشهر الحالي.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فإن الملا أوضح أن اللقاء يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعى المصري إلى لبنان في إطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها.

وأشار الملا إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز.

من جانبه أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر.

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