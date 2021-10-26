مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى والعدو يشن حملة اعتقالات بالضفة

العالم-فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

وقام العديد من المستوطنين بتأدية صلوات صامتة بالجهة الشرقية، وشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة العدو فرض قيودها على دخول أهل القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند البوابات الخارجية.

وتفرض قوات العدو إجراءات عسكرية مشددة بالقدس القديمة وبواباتها تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

في الضفة الغربية، أصيب، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدد من الشبان خلال مواجهات شهدتها بلدة يعبد، فيما شنت قوات العدو حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة.

واقتحمت قوات العدو في ساعات متأخرة من الليل بلدة يعبد، وسط إطلاق للرصاص الحي تزامنا مع مواجهات عنيفة مع قوات العدو.

وتعرض أربعة من الشبان للدهس بواسطة أحد جيبات العدو التي اقتحمت البلدة، فيما أصيب شاب خامس بالرصاص خلال المواجهات، بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وفي بلدة بيتا قضاء نابلس، اعتقلت قوات العدو الشابين نسيم حمايل وجلال العيساوي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي بلدة مادما، اعتقلت قوات العدو المحرر والمنشد أحمد فؤاد قط بعد مداهمة وتفتيش منزله.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات العدو الشاب أسعد زياد شديد من بلدة علار بعد مداهمتها فجر اليوم.

ومن مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات العدو الشاب إبراهيم منير عرفة، والشاب مراد سامي عساكر.

وسلمت قوات العدو الشاب يوسف حسني بلاغا لمراجعة مخابراتها يوم غد الأربعاء، وذلك خلال اقتحام منزل عائلته في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله.