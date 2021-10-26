الكويت.. افتتاح دورة مجلس الأمة قبيل "عفو أميري مرتقب"

العالم-الكويت

وقال أمير الكويت في كلمة مقتضبة: "على بركة الله وبعونه سبحانه نفتتح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الصلاح والإرشاد لخدمة الكويت".

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته: "نسأل الله أن تتوج جهودنا في تحقيق انفراجات يسعد بها الشعب الكويتي، فقضايانا المصيرية لا تحتمل التأجيل ولنحمل هموم الشعب على عاتقنا"، مشيراً إلى أن "تحقيق الاستقرار السياسي يكون بالاستخدام الحكيم للأدوات الدستورية".

وأضاف الغانم مخاطباً أمير الكويت: "لا أحد ينكر حالة عدم الرضا من جمود العمل السياسي وتراجعه إلى أن جاءت مبادرتكم السامية بالحوار الوطني"، مقدماً الشكر لمن شاركوا في الحوار الوطني".

ويأتي افتتاح الفصل التشريعي الجديد للمجلس، في وقت تترقب فيه البلاد صدور عفو عام عن جميع المعارضين الكويتيين لاسيما الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

ومن المتوقع أن ينهي صدور العفو الأزمة السياسية بين الحكومة ونواب مجلس الأمة، والتي كان لها تداعيات واسعة على الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويوم الأحد الماضي، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس القضاء المستشار أحمد مساعد العجيل، أول اجتماع من أجل التوصل إلى ضوابط وشروط تفعيل العفو العام.

وشكل وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

وينظر إلى العفو المرتقب بأنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه ثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار التي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.