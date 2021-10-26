الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
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رويترز: وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المخلوعة تقول إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته ما زالوا في مكان غير معلوم حتى اللحظة

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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