عون: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية

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واكد ​عون​ دعمه للاعلام، بعيداً عن الشتائم، معتبراً ان "الاعلام الحر الصادق هو بمثابة "بوصلة" للمسؤول يساعده في اتخاذ قراراته، واذا لم يقم بهذا الدور، يضرّ الاعلام نفسه." وطالب الاعلام بممارسة النقد البنّاء، وبأن تكون حرية الاعلام تحت سقف الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة، مشدداً على دعمه الكامل للحرية الإعلامية في هذا السياق، ولكن "بعيداً عما نشهده مثلاً في وسائل التواصل الاجتماعي من شتائم لا تخضع للقضاء ولا للقوانين"، مشيراً الى ان سبب مهاجمته من قبل وسائل علام يعود الى كونه يطبّق مواد الدستور الذي اقسم على المحافظة عليه.

ولفت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، وفد ​المجلس الوطني للاعلام​ برئاسة رئيسه ​عبد الهادي محفوظ​. الى انه عقب احداث الطيونة وما شهدته، اجرى اتصالات بالاطراف المعنية وليس بطرف واحد بغية تهدئة الامور، لافتاً الى انه في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة الاخيرة ل​مجلس الوزراء​، ارتأى رئيس الحكومة عدم الدعوة الى جلسات جديدة قبل حل المشكلة بشكل ملائم. وطمأن الى ان ​لبنان​ لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، والى ان ​اللبنانيين​ سينالون حقوقهم.