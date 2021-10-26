شاهد: القوات اليمنية تحرر مركز الجوبة وتشدد حصار مأرب

العالم - اليمن

تقدم كبير وتطور استراتيجي حققته القوات اليمنية المشتركة، في تحرير مدينة الجديد مركز مديرية الجوبة، في محافظة مأرب، بعد معارك واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، اسفرت عن دخول القوات المجمع الحكومي في المدينة، واستسلام المئات من مرتزقة العدوان وفرار اخرين إلى مدينة مأرب.

جغرافيا، وضع تحرير مديرية الجوبة القوات اليمنية بمحاذاة مدينة مأرب، وباتت هذه القوات تطوق مدينة مأرب من ثلاث جهات، وباتت تفرض سيطرتها النارية على محيط المدينة من الجهات الثلاث، الشمالية والغربية والجنوبية، ما من شأنه نقل المعارك إلى أسوار مدينة مأرب. كما ضيق الخناق على قوى تحالف العدوان ومرتزقته في مدينة مألاب آخر معاقلهم في المحافظة، كما تضع القوات اليمنية على بعد كيلومترات قليلة من مدخل مأرب الجنوبي.



التحرير الجديد وضع القوات اليمنية ايضا بالقرب من حقول "صابر" النفطية في المحافظة.



من الناحية الخدمية والاستراتيجية، يمكن اعتبار تحرير الجوبة نصرا مبكرا في مأرب، إذ تضم المديرية عددا من المباني الحكومية، كما يرفع هذا التحرير عدد المديريات التي حررتها القوات اليمنية إلى إثنتي عشرة مديرية من أصل اربع عشرة في المحافظة.