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مراسل العالم: الخلل التقني في محطات الوقود في ايران يشارف على نهايته وبامكان المواطنين التوجه الى المحطات للتزود بالوقود

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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