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عبد الفتاح البرهان: لم نقم بانقلاب وإنما نحاول تصحيح مسار الانتقال

عبد الفتاح البرهان: لم نقم بانقلاب وإنما نحاول تصحيح مسار الانتقال
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن "القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني".

العالم - السودان

وخلال مؤتمر صحفي، قال عبد الفتاح البرهان: "خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة".

وأضاف: "مبادرة رئيس الوزراء، عيد الله حمدوك، تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة"، لافتا إلى أن "المبادرة ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة".

كما أكد أنه "دعم المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء"، مشددا على أن "عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا".

وأشار البرهان إلى أنه "تمت الموافقة على مبادرة رئيس الوزراء حمدوك عدة مرات، وأن قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة".

وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن "المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية"، مضيفا: "قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك".

وأكمل: "ناقشنا مع المبعوث الأمريكي فيلتمان كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش، وناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث".

ولفت البرهان إلى أنه "خلال الأيام القادمة ستشكل مجالس العدالة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة لا يمكن أن تستكمل المرحلة الانتقالية بمفردها، ونحتاج إلى مشاركة الشعب السوداني".

واستطرد: "سنحرص على أن يكون المجلس التشريعي من شباب الثورة"، مشيرا إلى أن "الانتقال الحقيقي سيكون إلى حكومة مدنية".

وتابع: "سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقي من جميع الولايات، وسيتم تعيين رئيس للوزراء"، لافتا إلى أن كل ما ورد في اتفاق السلام بجوبا من امتيازات سيتم الحفاظ عليه".

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