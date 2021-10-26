السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لمنع إنتهاكات الإحتلال

العالم - مراسلون

وأعلنت الحكومة الاسرائيلية عن طرح عطاءات لـ300 وحده استيطانية جديدة في الضفة والاغوار، هذه الوحدات تاتي كجزء من مخطط طرحته وزارة الاسكان الاسرائيلية بهذف زيادة اعداد المستوطنين في الضفة الغربية وتحديدا في المناطق ج التي تتعرض لعملية ضم صامت.

السلطة الفلسطينية والتي تتحرك دبلوماسيا في هذه المرحلة في محاولة لكبح جماح الاحتلال الاسرائيلي في معركة الاستيطان وجهت رسائل في الساعات الاخيرة الى المجتمع الدولي والدول العربية طالبت بضرورة التحرك لمنع حكومة بينت من تنفيذ مخططها على الارض والذي يهدف الىتقطيع اوصال الضفة الغربية والحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية.

حكومة بينت لبيد تراهن الجميع انها ستكون اكثر يمينية من اليمين الذي استمر في خكم الاحتلال لعقد من الزمان.

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