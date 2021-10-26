دول الجوار الأفغاني تجتمع في طهران لبحث الأزمة الأفغانية

العالم - خاص بالعالم

وزراء خارجية الدول المشاركة في الإجتماع وصلوا تباعاً إلى العاصمة الإيرانية وكان في استقبالهم نظيرهم الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

أمير عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي اعتبر تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات في افغانستان بانه السبيل السياسي الاهم امام الجميع، مشيراً إلى أنه أجرى مع نظيره الباكستاني محادثات مهمة في هذا المجال.



وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني:"لقد اجرينا محادثات مهمة حول احدث التطورات في افغانستان ومازلنا نتابع هذه التطورات بدقة، ونرى بان تشكيل الحكومة الشاملة بمشاركة جميع القوميات في هذا البلد يعد السبيل السياسي الاهم امامنا جميعا وسنتابع اتصالتنا مع جميع الاطراف في افغانستان كما في السابق".



وزير الخارجية الباكستاني شدد من جهته على أن الشعب الافغاني يستحق السلام والاستقرار وقد تحمل ما يكفي من المعاناة والالام على مدى العقود الاربعة الماضية مشيراً إلى ان مشاركته في إجتماع طهران من اجل توجيه رسالة صريحة للافغان بان دول الجوار تقف الى جانبهم.



اميرعبداللهيان ناقش القضية الأفغانية والعلاقات الثنائية وآخر التطورات في منطقة القوقاز وبحر قزوين مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركمنستاني رشيد مردوف الذي وصل طهران أيضاً للمشاركة في إجتماع الجوار الأفغاني.

وكان المتحدثُ باسمِ الخارجية الايراني سعيد خطيب زادة أشار إلى إنّ اجتماعَ طهران يرمي الى المساهمة في إرساءِ سلامٍ واستقرارٍ دائمَيْن في أفغانستان، داعياً الحكومة الأفغانية إلى العمل على ضم التكوينَ الديموغرافي والعرقي للشعب الأفغاني.

وأكد سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيراني:"اجتماع طهران هو لقاء لحل الأزمة الأفغانية والمساهمة في إرساء سلام واستقرار دائمين في أفغانستان.. طلبنا من مجلس الحكم الأفغاني توفير الأمن والظروف السياسية والاقتصادية، كما إن هناك قلق بشأن تنامي الإرهاب في أفغانستان".



هذا ويشارك في إجتماع طهران وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والصين وتركمنستان واوزبكستان وطاجيكستان وباكستان، حيث تكون مشاركة الوزراء بصورة حضورية ما عدا وزيري الخارجية الروسي والصيني اللذين يشاركان بصورة افتراضية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...