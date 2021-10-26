الصحة العالمية: العالم لم يستخلص العبر من وباء كورونا

العالم - خاص بالعالم

وندد مجلس مراقبة التأهب العالمي، وهو هيئة مستقلة أنشاتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بالإخفاقات المستمرة في الاستجابة العالمية للوباء.

جاء في خلاصة التقرير لهذا المجلس أن الوباء كشف عن عالم "غير متساو، ومنقسم وغير مسؤول"، وأن السنة الأولى من وباء كوفيد-19 تحددت بفشل جماعي في أخذ الاستعداد على محمل الجد والتصرف بسرعة على أساس العلم.

اما السنة الثانية اتسمت بتفاوت عميق وفشل قادة في فهم الترابط والتحرك على هذا الأساس العلمي.

هذا التقرير نشر خلال القمة العالمية للصحة في برلين؛ ويأتي فيما اقترب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من خمسة ملايين في العالم بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات قد تكون أعلى بمرتين أو ثلاث مرات؛ نظرا لارتفاع عدد الوفيات المرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بكوفيد-19.

كما يأتي ذلك في إطار من التفاوت الكبير بين المناطق الغنية والفقيرة في مجال معدلات التلقيح، وقالت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو في مطلع الشهر إنه من أصل ستة مليارات جرعة لقاح أعطيت في العالم، فقط واحد فاصلة اربعة بالمئة؛ كانت لسكان تلقوا اللقاح بالكامل في دول فقيرة.

وقال الرئيس المشارك لمجلس المراقبة إنه يجب الشعور بعار شديد في مواجهة المآسي المتعددة- إدخار اللقاحات والنقص الكارثي في الاوكسجين في الدول ذات الدخل المحدود وجيل أطفال حرموا من التعليم وانهيار اقتصادات وأنظمة صحية هشة.

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