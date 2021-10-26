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الصحة الايرانية: 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن 156 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

العالم - إيران

وأضافت وزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن حصيلة تفشي فيروس كورونا في إيران، أن نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس الإثنین لغاية اليوم الثلاثاء، أثبتت وجود 9 آلاف و96 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5 ملايين877 ألفا و456 شخصا.

واجتاز مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس الوبائي داخل البلاد 125 ألف و519 حالة.

وكما نوهت الصحة في بيانها، بتعافي 5 ملايين و443 ألفا و243 مصابا لحد الآن.

واجتاز إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين في إيران رقم 82 مليونا و473 ألفا و271 جرعة.

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