الصحة الايرانية: 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا

العالم - إيران

وأضافت وزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن حصيلة تفشي فيروس كورونا في إيران، أن نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس الإثنین لغاية اليوم الثلاثاء، أثبتت وجود 9 آلاف و96 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5 ملايين877 ألفا و456 شخصا.

واجتاز مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس الوبائي داخل البلاد 125 ألف و519 حالة.

وكما نوهت الصحة في بيانها، بتعافي 5 ملايين و443 ألفا و243 مصابا لحد الآن.

واجتاز إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين في إيران رقم 82 مليونا و473 ألفا و271 جرعة.