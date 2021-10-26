بعثة إيران الأممية: على المجتمع الدولي محاسبة الكيان الصهيوني

العالم - إيران

وجاء بيان بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي دعما للشعب الفلسطيني عقب تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، خلال جلسة عقدتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان لينك أكد في تقريره أن تصنيف الكيان الإسرائيلي 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية منظمات "إرهابية" بمثابة ضربة قاصمة للحركة الحقوقية الفلسطينية ولكل حركات حقوق الإنسان في العالم.

وأعلن الكيان الاسرائيلي، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بذريعة ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مشيرا إلى أن القرار يشمل "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان "الحق"، و"مركز بيسان"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".

وأضاف بيان بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أن الشعب الفلسطيني وقع ضحية انتهاكات الكيان الصهيوني الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن: استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين مثال على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الإنسانية على مدى العقود السبعة الماضية، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.

ولفت البيان إلى انتهاك الکیان الصهیونی الديكتاتوري لحرية التعبير من خلال ترهيب واعتقال الصحفيين الذين يقومون بتغطية اخبار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية الجرائم المروعة التي يرتكبها والتي لا تبدو لها من نهاية وإلزامه برفع الحصار عن غزة الذي يحرم الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم الضرورية ويضع عقبة كبيرة تعترض جهود مكافحة كرونا في غزة.