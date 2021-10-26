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زوكربيرغ يكشف عن محاولات لتشويه سمعة "فيسبوك"!

زوكربيرغ يكشف عن محاولات لتشويه سمعة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس ومؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أن إدارة موقعه ترى أن هناك محاولات منسقة للتشهير بها.

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وكتب في صفحته الشخصية على "فيسبوك": "في رأيي، ما نراه الآن هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لتقديم صورة مشوهة عن شركتنا".

وأضاف، أن "المنظمات الكبيرة ينبغي مع ذلك أن تخضع لعمليات تدقيق.. النقد الذاتي يساعد على التحسن".

وتابع: "الحقيقة هي أن لدينا ثقافة مفتوحة حيث نشجع المناقشة والبحث حول عملنا حتى نتمكن من إحراز تقدم في العديد من القضايا المعقدة التي ليست خاصة بنا فقط. لدينا برامج رائدة في الصناعة لدراسة آثار منتجاتنا وتوفير الشفافية في تقدمنا لأننا نهتم بالحصول على ذلك بالشكل الصحيح".

من جهته، قال المدعي العام لمنطقة كولومبيا في الولايات المتحدة، كارل رايسين، إنه "استدعى مارك زوكربيرغ كمدعى عليه في قضية عام 2018 بشأن فضيحة خرق بيانات المستخدمين".

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