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القسام: سنرسل صواريخنا لتغطي كل شبر من أراضينا المحتلة

القسام: سنرسل صواريخنا لتغطي كل شبر من أراضينا المحتلة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام تصميمًا في الذكرى العشرين لإطلاق المقاومة لأول صاروخ لها باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وكتبت في تغريدة عبر حسابها "تيلغرام": "سنرسل صواريخنا لتغطي كل شبر من أراضينا المحتلة"، مرفقة صورة تعبيرية لصاروخ "عياش250" الذي استخدمته لأول مرة خلال معركة "سيف القدس" باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة، في شهر مايو الماضي.

وفي السادس والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2001م، كانت فلسطين على موعد مع انطلاق أول صاروخ قسامي نحو المغتصبات الصهيونية، يهز عروش الظالمين، ويقض مضاجع المعتدين، ويزرع الرعب في قلوب الصهاينة المحتلين، صاروخ يحمل رسالة الموت إلى كل الغزاة المعتدين، يحلق بحرية فوق أراضينا المحتلة، ويوجه رسالة إلى العدو أن لا مكان لكم في أرضنا، فارحلوا من أرضنا فإنها عليكم أرض حرام.

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