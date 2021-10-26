الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها إلى المستشفى

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها إلى المستشفى
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها.

العالم - منوعات

وقالت المصادر : الوزيرة مازالت تحت العلاج في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان استقبلت ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «استرازينيكا»، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة دولة المجر، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشار د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "استرازينكا" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

روابط ذات صلة

ماذا سيحدث في مصر بعد قرار السيسي إلغاء حالة الطوارئ؟

مصر تسجل 48 وفاة و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ديلي ميل تكشف تفاصيل تهديد حاكم دبي لحارس الأميرة هيا

"طالبان" ترحب بتصريحات قائد الثورة عن الوحدة بين المسلمين في أفغانستان

الاحتلال يلغي تحذير السفر إلى المغرب وهذا رد مناهضي التطبيع

الصين... تطعيم الأطفال من عمر 3 سنوات ضد فيروس كورونا

أميرعبداللهيان: حكومة شاملة لجميع القوميات هي الحل الوحيد بأفغانستان

إحسان خاندوزي متحدثا باسم الحكومة الإيرانية في الشأن الاقتصادي