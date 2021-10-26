الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش يطالب بالإفراج عن رئيس الحكومة السودانية "على الفور"

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة العراقية تضع خطة مسبقة لمواجهة سلالات جديدة من كورونا

الكاظمي يرأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء

التخطيط العراقية: هذه هي نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة

بالفيديو.. وقفة احتجاجية لأفغان يطالبون بمعاقبة أمريكا لهذا السبب..

وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يصل إلى عدن.. ما هي مهمته؟

علييف وأردوغان يحضران مراسم تدشين مطار دولي جديد في إقليم قره باغ