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رويترز عن مسؤول كبير بالبنتاغون: تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان قد يملك القدرة على تنفيذ هجوم بالخارج خلال 6-12 شهرا

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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