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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب: تعليق جميع الرحلات من والى مطار الخرطوم حتى السبت
ابو عواد: المواجهة القادمة ستكون اقوى وان انجازات المقاومة ستكون اكبر
ابو عواد: "اسرائيل" لن تتحمل تعاظم قوة المقاومة
ابو عواد: سقوط الحكومة الحالية سيؤدي الى الانتخابات المبكرة لذا فان الحكومة الحالية تبذل جهودها للبقاء قائمة
ابو عواد: اسعار البيوت في المستوطنات اقل بكثير من اسعار البيوت في القدس او تل ابيب مايعني ان الموضوع في منتهى الخطورة
عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات: موضوع الاستيطان مشروع واضح تنفذه مؤسسة صهيونية بعيدة عن من هو في راس الحكومة
مراسل العالم: الايام المقبلة ستكون هناك مصادقة على الموازنة التي هي سلاح ذوحدين اي انه اذا تمت المصادقة عليها ستكون الحكومة باقية مكانها
مراسل العالم: حكومة بنت تريد ان تقول بانها لاتقل يمينية عن حكومة نتنياهو الذي طالما وجه الاتهامات للحكومات اليسارية
رويترز عن مسؤول كبير بالبنتاغون: تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان قد يملك القدرة على تنفيذ هجوم بالخارج خلال 6-12 شهرا
غوتيريش يطالب بالإفراج عن رئيس الحكومة السودانية "على الفور"
مراسل العالم: الايام المقبلة ستكون هناك مصادقة على الموازنة التي هي سلاح ذوحدين اي انه اذا تمت المصادقة عليها ستكون الحكومة باقية مكانها
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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