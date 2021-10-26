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ابو عواد: اسعار البيوت في المستوطنات اقل بكثير من اسعار البيوت في القدس او تل ابيب مايعني ان الموضوع في منتهى الخطورة

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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