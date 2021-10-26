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إتصال هاتفي بین وزيري خارجية إيران و بيلاروسيا

إتصال هاتفي بین وزيري خارجية إيران و بيلاروسيا
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبد اللهيان في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، أوضاع المواطنين الإيرانيين العالقين في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وليتوانيا.

العالم - إيران

وأعرب أميرعبد اللهيان عن قلقه الشديد إزاء أوضاع هؤلاء المواطنين الإيرانيين، ودعا إلى التعاون الإنساني من قبل السلطات القنصلية وسلطات الحدود البيلاروسية لإيجاد وتقديم المساعدة الطبية لهؤلاء الأفراد وتسهيل وصول السفارة الإيرانية إليهم من أجل عودتهم إلى بلادهم إيران.

وصرح وزير خارجية الإيرانية بأنه قد تم نشر أنباء مقلقة حول وضع هؤلاء الأشخاص في الفضاء الإلكتروني، ودعا إلى أقصى تعاون من بيلاروسيا، وخاصة حرس الحدود في هذا البلد، لمساعدة هؤلاء العالقين.

وفي هذا الاتصال، قدم وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية البيلاروسية لتحديد هؤلاء الأشخاص والعثور عليهم، مشددا على استعداد مينسك الجاد لتقديم أقصى قدر من المساعدة في هذا الصدد ومواصلة الاتصالات الوثيقة مع السفارة الإيرانية.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي إن هناك حاجة لمزيد من المعلومات حول مكان هؤلاء الأفراد، وأكد أنه سيستفسر على الفور ومرة ​​أخرى عن الأمر مع السلطات المختصة.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على مواصلة المشاورات لحين تحديد مصير المواطنين الإيرانيين العالقين في المنطقة الحدودية.

كما أكد الجانبان التزامهما بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأخير على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواصلة تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

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