امير قطر يلتقي وزير خارجية الصين ويناقشان تطوير العلاقات

العالم - قطر

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان رسمي، أن الشيخ تميم استقبل وزير الخارجية الصيني، حيث جرى "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات".

وأوضح البيان، أنه جرى النقاش كذلك حول "مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما التقى نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نظيره الصيني، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل دعمها، إضافة لقضايا إقليمية ودولية.

وعقب اللقاء غرّد الوزير القطري على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "التقيت صباح اليوم، في الدوحة، زميلي سعادة السيد وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية".

وأوضح في تغريدته، أنه "تباحثنا علاقاتنا الثنائية والشؤون الإقليمية المختلفة، إلى جانب التنسيق الثنائي الذي يصب في مصلحة بلدينا الصديقين".

وفي 20 فبراير 2020، بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، برسالة شفوية إلى أمير دولة قطر، تضمنت رغبة بكين في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وترتبط قطر والصين بعلاقات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية متعددة، حيث تعد بكين أكبر شريك تجاري للدوحة.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً سريعاً، وحقق التعاون البيني إنجازات مثمرة في شتى المجالات.