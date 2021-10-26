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التخطيط العراقية: هذه هي نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة

التخطيط العراقية: هذه هي نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت إدارة التدريب في المركز الوطني لوزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة تمثل نصف العدد الكلي.

العالم - العراق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مديرة إدارة التدريب في المركز الوطني لوزارة التخطيط إنعام رحيم، أوضحت في تصريح، أن "وزارة التخطيط مسؤولة عن توفير الاحصائيات لجميع مؤسسات الدولة"، مبينة أن "الارقام تمثل الوقوف على ارض ثابتة عند تقديم أي مشروع او مقترح، وحين تتوفر الأرقام سيكون القرار صحيحا".

وأضافت، أن "وزارة التخطيط ومن خلال الجهاز المركزي للإحصاء، وفرت مجموعة من الاحصائيات كانت نهايتها عام 2018، وسوف تصدر الإحصائية الجديدة التي ستكون مدخلا لمتطلبات أي قرار سياسي على مستوى الرئاسات الثلاث"، لافتة الى أن "هناك احصائيات خاصة بالمرأة وسلطتها في مؤسسات الدولة".

وأكدت رحيم، أن "البيئة السليمة والخالية من الازمات، شرط اساسي لإعطاء إحصائية صحيحة"، موضحة أنه "عندما يتم تنفيذ التعداد العام للسكان ستكون جميع القرارات صحيحة في محافظات العراق كافة".

ولفتت إلى أنه "وفقا لآخر النسب التي تخص مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة، فإن نسبة مشاركتها تصل الى النصف من النسبة الكلية".

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