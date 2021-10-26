وزراء الخارجية الإيرانية والطاجيكية يجتمعان في طهران + صور

العالم - إيران

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمیرعبداللهیان قد استقبل في وقت سابق اليوم وزراء خارجية تركمنستان وباكستان في مبنى وزارة الخارجية.

وتستضيف طهران يوم غد الأربعاء الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان لبحث التطورات في هذا البلد.

ويشارك في اجتماع يوم غد الأربعاء وزراء خارجية إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمنستان وروسيا، ويشارك وزيرا خارجية الصين وروسيا في الاجتماع بشكل افتراضي.

واتفق وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان في الاجتماع الأول الذي استضافته باكستان على عقد الجولة التالية من الاجتماع في طهران.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، خلال خطابه في الاجتماع، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم كل التسهيلات لديها لدفع المحادثات الأفغانية إلى الأمام.