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‎روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا اليومية!

‎روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا اليومية!
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

سجلت روسيا، الثلاثاء، 36446 إصابة جديدة و 1106 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد تسجله منذ بدء الجائحة،ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات الإغلاق الجزئي.

العالم - منوعات

وسجلت الحصيلة اليومية أعداداً قياسية جديدة في ستة من الأيام الثمانية الماضية.

وسجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة 36446 إصابة جديدة مقارنة بـ 37930 في اليوم السابق.

وستُغلق روسيا أماكن العمل في أنحاء البلاد في الأسبوع الأول من نوفمبر، وستعيد العاصمة موسكو فرض إغلاق جزئي اعتباراً من 28 أكتوبر.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 8316019 إصابة.

فيما بلغ إجمالي الوفيات 232775 وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 26973 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7213584 حالة.

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