لبنان:تعليق إضراب قطاع النقل العام يوم غد الأربعاء

العالم_لبنان

وكشف في تصريح اليوم الثلثاء، بعد لقائه رئيس الحكومة ​​ ​نجيب ميقاتي​، أنه سيبداً دعم القطاع في 1\12\2021، بالبنود التي تم الإتفاق عليها في إجتماع اليوم، وبعد إيجاد مصادر تمويل لها.

من جهته، شدد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، على أننا نصّر على تطبيق ​خطة النقل​ البري، موضحاً أنه تم إتخاذ قرار ​رفع الدعم​ من دون وضع خطط بديلة.

وأشار إلى أن المطلوب من المعنيين القيام بإجتماعات لتأمين الدعم لا لرفعه، مشدداً على أننا نعاني، ومشاكل النقل تنعكس على 90% من اللبنانيين.

وفي السياق أشار وزير الدخلية والبلديات ​بسام مولوي​، بعد الاجتماع الذي عُقد في ​السراي الحكومي​ مع الوفد المشترك المؤلف من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس، إلى أن البلد لا يمكن ان يحتمل اي انزلاق امني غدًا او اي يوم اخر.

واكد مولوي أن رئيس الحكومة سيعقد غدًا اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي بحضور وزير الأشغال"، مشددًا على أن هنك مهلة شهر طلبها المجتمعون من الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري، لتنفيذ خطة النقل.

و كان من المقرر ان ينفذ اضراب قطاع النقل في لبنان احتجاجا على التردي الأوضاع المعيشية و الغلاء الفاحش التي يعاني منها.