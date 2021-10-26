السودان يعلق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى 30 أكتوبر

العالم - السودان

وقالت في بيان نشرته صفحة مطار الخرطوم على "فيسبوك"، إن "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بتعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي وذلك اعتبارا من اليوم 26 أكتوبر وحتى يوم 30 أكتوبر 2021 على الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

ودعا جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم توفيق أوضاعها.

واستيقظت العاصمة السودانية، الخرطوم، الاثنين، على إغلاق عام، وذلك بعد إعلان الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، كما حدثت مواجهات قتل فيها 7 أصيب نحو 140 آخرين.

وتعطلت الطرق والمتاجر والاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في الخرطوم وبقية المدن السودانية.

واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون.