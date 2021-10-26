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صحيفة عبرية: سيف الإسلام وحفتر استعانا بشركة 'إسرائيلية' لتولي الحملة الانتخابية

صحيفة عبرية: سيف الإسلام وحفتر استعانا بشركة 'إسرائيلية' لتولي الحملة الانتخابية
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن كلا من سيف الإسلام القذافي، نجل زعيم ليبيا السابق، والمشير خليفة حفتر تعاقدا مع شركة "إسرائيلية" للدعاية والإعلان لتولي الحملة الانتخابية بهدف الترشح للرئاسة.

العالم - ليبيا

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أمس الاثنين إلى أن أحد أبناء حفتر قد وقع مؤخرا العقد مع الشركة، التي أدارت بنجاح حملات في كيان الاحتلال وحول العالم، بما في ذلك حملات لرئاسة "الحكومة والدولة".

وأضافت الصحيفة أن الشركة تلقت فيما بعد طلبا من المرشح الآخر أيضا، عن طريق عارضة أزياء تعيش في دبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن "شخصيات بارزة خليجية"، إن الشركة سجلت كيانا جديدا لها في الإمارات بحيث يكون لها كيانان منفصلان يديران الحملات. وتقدر قيمة كلا العقدين بعشرات ملايين الدولارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه أنباء عن إمكانية ترشح كل من سيف الإسلام وحفتر في الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

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