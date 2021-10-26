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أيمن الشراونة: لا شك أن جميع الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا مشابهة تماما لما كنا نعيشه قبل عقد من الزمن في سجون الاحتلال

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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