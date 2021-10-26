معارضة سعودية تنصح أبناء أمراء بنبش قبوره آبائهم وفتح تحقيق

العالم - السعودية

ونصحتهم علياء الحويطي أن يطالبوا بفتح تحقيق دولي عن كيفيه وفاتهم ونبش قبورهم وتحليل سبب الوفاة، متساءلةً: “هل السم روسي ام اسرائيلي!”.في إشارةً الى حديث “الجبري” عن امتلاكه أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بخاتم سام من روسيا.

مقابلة سعد الجبري

وقال سعد الجبري في المقابلة إنّ محمد بن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه:”أريد اغتيال الملك عبد الله. أنا أملك خاتما ساما من روسيا. سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان). سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

بينما نفى الجبري اتهامات السعودية له بالفساد والاختلاس.

وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.