تضييق الخناق على المرتزقة بمأرب، أفغانستان والبحث عن السلام في اجتماع طهران

العالم- خاص بالعالم

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تستضيفُ طهران الأربعاء اجتماعاً لوزراءِ خارجيةِ الدولِ الست المجاورة لأفغانستان لبحثِ الأزمة الأفغانية برعايةِ الرئيسِ الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقد أكد وزيرُ الخارجيةِ الإيراني،حسين أميرعبداللهيان اَنّ تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يُعَد السبيلَ السياسي الاهمَ امامَ دولِ المنطقة مشيراً إلى أنّ دولَ الجوارِ الأفغاني ستتابع إتصالاتِها مع جميعِ الاطرافِ في افغانستان كما في السابق

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.