قناة السويس تخفض نسبة الإعفاء الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي

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وقالت الهيئة في منشور دوري نقلته وكالة "رويترز"، إنه "تقرر تعديل التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة من القناة إلى 15% من 25%".

ويعني ذلك تقليص نسبة الإعفاء الممنوحة إلى ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وبحسب المنشور، من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق بدءا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني.

على جانب آخر، قالت الهيئة في بيان لها عبر "فيسبوك"، إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التقى باللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، حيث وقعا بروتوكولا للتعاون المشترك بين الطرفين.

وشمل الاتفاق؛ مساهمة الهيئة في تغذية منطقة التوسعات شمال الطريق الدائري لمدينة الإسماعيلية أرض فوديكو، بمياه الشرب، وتطوير وتجديد النادي الاجتماعي (الجوهرة).

وأكد ربيع حرص الهيئة على استثمار التعاون البناء مع محافظة الإسماعيلية، بما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات شعب الإسماعيلية انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهيئة واستكمالا لحزمة الخدمات المُختلفة المُقدمة لمواطني مدن القناة.