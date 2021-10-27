أهمية فكر الشقاقي بعد ستة وعشرين عاما على اغتياله

العالم - قضية اليوم

وقد أسس الشقاقي حركة الجهاد الاسلامي في نهاية سبعينيات القرن الماضي متأثرا بالثورة الاسلامية في ايران وقد شحن هذه الحركة بفكر مختلف ظل وقود شحنته مشتعلا حتى يومنا هذا بل منه استمدت الجهاد الاسلامي وقود حزبها العسكري سرايا القدس فالبداية كانت كلمة واللانهاية صاروخ الفيل وساعة البهاء .. فالحركة التي تقوم على فكر

رجل كالشقاقي لاتموت ولا تذبل ولعل كتاباته السياسية والفكرية والثقافية لم تعكس شخصيته وآراءه وحسب بل تعكس حتى اللحظة فكرا سيكون لبنة الأساس في حفر الطريق التي تقودنا لتحرير للأرض المحتلة .. لقد أدرك الاحتلال الاسرائيلي أنه أمام رجل بحجم وطن أو كما وصفه زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي حينما قال فتحي الشقاقي هو الاسم الحركي لفلسطين فقد كان بذرة الوعي والثورة في ذلك الوقت فحين اغمد المناضلون القدامى سيوفهم كان فتحي الشقاقي يعلن أن الوصول لفلسطين لا يمر إلا عبر طريق الجهاد والمقاومة .. حقيقة أدركها الاختلال فوجه سهام غدره إليه في مالطا واغتاله لكنه لم يمنع فكره من التمدد وما يميز فكر الشقاقي أنه يخرجنا من الإطار الحزبي الضيق إلى الإطار الوطني الكبير ولهذا بعد مرور ستة وعشرين عاما على رحيله يدرك كل من عرف فكر الشقاقي أننا بحاجة اليه الآن لاستلهام مضامين فكره من جديد واسقاطه على الحالة الوطنية الجمعية فنحن بحاجتة لإعادة التأكيد على محورية خيار المقاومة والجهاد للوصول الى الحرية الكاملة لفلسطين بعد أن تُهنا لأكثر من عقدين من الزمن ويزيد في متاهات السلام الكاذبة عبر مفاوضات أخذت من الفلسطينيين أكثر من ما أعطتهم فنحن بحاحة لروح الوحدة عند الشقافي ،

نحتاجه أيضا لإعادة التأكيد على شعاره المركزي الذي طرحه وهو مركزية القضية الفلسطينية للأمتين العربية والإسلامية وللحركة الإسلامية , بعد انشغال العرب والمسلمين في صراعات داخلية دمرت مقدراتهم وشغلتهم عن قضية الأمة الكبرى وهي تحرير فلسطين والذود عن المسجد الأقصى فقد تحولت أنظارهم عن العدو المركزي للأمة ( الكيان إسرائيلي ) إلى اختراع أعداء من داخل الأمة لتفتيت جسمها وضرب عصبها ، فإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية كقضية جامعة للأمة هو ما نحتاحه الان ..

نحن أيضا بحاجة لفكر الشقاقي لإعادة الاعتبار لخيار المقاومة والجهاد بعد أن وُضِع في قفص الاتهام وبدأت تنهال عليه المؤامرات وبدلا من الحرب على الإرهاب صار الشعار هو الحرب على الإسلام والمقاومة ..

نحتاج للشقاقي حتى نحيي شعاراته فعلا وليس قولا لاسيما وأنها شعارات تنبض بالحياة والأمل وقد منحنا الشقاقي خريطة عبر فكره لنحول هذه الشعارات الى حقيقة ولعل صعود نجم سرايا القدس وتطور الامكانيات العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي والقاعدة الجماهيرية وثبات ساعة البهاء التي تحولت لكابوس يلاحق نتنياهو أينما ذهب وصواريخ الفيل ونفق جلبوع كلها خطوات تبرهن على صوابية فكر الشقاقي فكيف إذا سارت فلسطين كلها على مثل هذه الأفكار ؟

وفي نهاية مقالنا سنذكر بعضا من أهم العبارات الراسخة في التاريخ الفلسطيني للشقاقي العنيد ومنها : "زوال إسرائيل حتمية قرآنية , وإن فلسطين لا تتسع لأكثر من شعب واحد هو شعب فلسطين , وأن الصراع لا يمكن أن تنهيه مفاوضات تقوم على إملاء شروط المعتدي على الضعيف , وفلسطين مقتل المشروع الاستعماري لأن إسرائيل قلب هذا المشروع , وأن دم الشهداء هو شريان الحياة لشجرة المقاومة والجهاد والحرية , والمثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر ولا ينبغي أن ينكسر " ...

اسراء البحيصي