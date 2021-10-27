الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تسعى لتعزيز الأمن في المديريات المحررة بمحافظتي شبوة ومأرب

صنعاء تسعى لتعزيز الأمن في المديريات المحررة بمحافظتي شبوة ومأرب
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الداخلية في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن اللواء "عبد الكريم أمير الدين الحوثي"، برفع مستوى الجهوزية الأمنية وتوسيع الانتشار الأمني في المديريات المحررة بمحافظتي شبوة ومأرب، بما يحقق تثبيت الأمن والاستقرار في تلك المديريات واحباط مخططات العدوان ومرتزقته وعناصره التكفيرية الإجرامية التي تستهدف حياة وأمن وممتلكات المواطنين.

العالم - اليمن

جاء ذلك خلال ترأسه الثلاثاء ، اجتماعا امنياً بحضور اللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء شاهر القحوم قائد قوات الأمن المركزي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد علي معقل، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عبد الله صالح المحضار، ومدير عام شرطة محافظة البيضاء العميد عبدالله محمد العربجي، ومدير عام شرطة محافظة ذمار العميد أحمد الشرفي.

وأكد وزير الداخلية اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والقيادة السياسية بتوفير الأمن للمواطنين في المديريات المحررة وتوفير الحماية لهم بعد أن كانوا ضحية للانفلات الأمني، وما تعرضوا له من اضطهاد وتعسف وأعمال إجرامية من مرتزقة الاحتلال وعناصره التكفيرية.

وخلال الاجتماع استعرض قائد قوات الأمن المركزي ، خطة الانتشار الأمني في المديريات المحررة من محافظتي شبوة ومأرب، وكذلك مديريتي الصومعة ومسورة في محافظة البيضاء والتي تم تطهيرهما مؤخرا من الجماعات التكفيرية.

من جانبهما أكد مديرا أمن محافظتي مأرب وشبوة، استكمال تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وأشادا بتعاون المشائخ والوجهاء والمواطنين في المحافظتين مع رجال الأمن والتي ساهمت في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وأشارا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع المشائخ والوجهاء في المناطق المتبقية تحت الاحتلال، الذين أكدوا جاهزيتهم للقيام بدورهم والتعاون والتنسيق مع رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية في سبيل تحرير مناطقهم من دنس الغزاة ومرتزقتهم.

روابط ذات صلة

أول صور خاصة من مركز الجوبة بعد تحرير القوات اليمنية لها

شاهد.. مراسل العالم يشكف آخر مستجدات تحرير مديرية الجوبة في مأرب

انتصار تلو الآخر.. 'الجوبة' بمأرب تتحرر من سيطرة العدوان السعوأميركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هجمة على وزير الاعلام اللبناني لدعوته ايقاف العدوان على اليمن

أفغانستان الدفاع الأميركية: داعش قد تهاجم الولايات المتحدة خلال أشهر + فيديو

الامن العراقي يعلن اعتقال اثنين من "المتورطين" بتفجير في ديالى

لدى استقباله وزير الخارجية الباكستاني الرئيس رئيسي : بامكان دول المنطقة لعب دور مؤثر في أمن أفغانستان

بالفيديو.. ارتفاع ضحايا اعتداء ديالى الى 11 شهيدا و15 جريحا 

صنعاء تسعى لتعزيز الأمن في المديريات المحررة بمحافظتي شبوة ومأرب