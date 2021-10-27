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تويتر: 537 مليون دولار خسائر صافية في الربع الثالث رغم زيادة الايرادات

تويتر: 537 مليون دولار خسائر صافية في الربع الثالث رغم زيادة الايرادات
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن تويتر الثلاثاء تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم انه قد جرى تضليلهم بشأن التباطوء في نمو المستخدمين.

العالم - العالم الرقمي

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل حاد بسبب القوة في مبيعات الاعلانات، الا ان الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية.

والدعوى التي رفعها مستثمرون عام 2016 تضمنت اتهامات بأن اشخاصا مثل رئيس مجلس ادارة الموقع السابق ديك كوستولو لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في تويتر.

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار "مضخمة بشكل اصطناعي". وتم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم توتير مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.

وعلى الرغم من كلفة تسوية الدعوى، الا أن توتير كشف أن ايرادات الربع الثالث بلغت 1,3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1,14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41 بالمائة عن نتائج الربع الثالث لعام 2020.

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