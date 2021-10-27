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الحشد الشعبي: أرسلنا تعزيزات إلى مكان جريمة المقدادية رغم أنها ليست من ضمن مسؤوليتنا

الحشد الشعبي: أرسلنا تعزيزات إلى مكان جريمة المقدادية رغم أنها ليست من ضمن مسؤوليتنا
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إرسالها تعزيزات إلى مكان الجريمة الارهابية التي استهدفت قرية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى شرق بغداد، رغم أنها ليست من ضمن قاطع مسؤولية الحشد.

العالم-العراق

وجاء في بيان أصدرته هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أنه "على خلفية الجريمة الإرهابية الغادرة في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى، تعلن قيادة الحشد الشعبي انها بكامل جهوزيتها للتحرك على اي منطقة تشهد خرقا أمنيا وتضع كافة إمكاناتها العسكرية والأمنية تحت امرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة اي خرق ولدعم قواتنا المسلحة البطلة".

وأضاف البيان "وفِي ذات الوقت تؤكد عمليات الحشد الشعبي بأن قرية الرشاد ليست ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي، ورغم ذلك بعد الحادث مباشرة تم ارسال تعزيزات من قبل عمليات ديالى الحشد الشعبي لمكان الجريمة".

وارتفع عدد ضحايا الاعتداء الارهابي على قرية الرشاد (الهواشة) الذي نفذته جماعة "داعش" الوهابية باستخدام أسلحة متوسطة ومعدّات قنص، إلى 11 شهيدا و15 جريحا.

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