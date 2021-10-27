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مصادر للعالم: شهود عيان يؤكدون سحب السعودية العتاد العسكري الثقيل من مأرب ونقله الى منفذ الوديعة مع اقتراب القوات اليمنية من المدينة

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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