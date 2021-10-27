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مخبر: هزيمة الولايات المتحدة المخزية من أفغانستان ستبقى في اذهان كافة الشعوب الحرة في انحاء العالم

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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ما الذي يحصل في السودان؟

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