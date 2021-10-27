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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مهرالدين: بامكان دول الجوار الأفغاني المساهمة في حل مشاكلها
مهرالدين: القاعدة وحزب التحرير والنهضة الاسلامية وحركة تركستان الشرقية تزعزع الأمن في أفغانستان
مهرالدين: طاجيكستان تعاني مما يجري في أفغانستان ونريد حكومة موسعة بمشاركة جميع الاطياف واحلال الأمن والسلام فيها
كلمة وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين في افتتاح اعمال اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران لبحث الأزمة الأفغانية
كلمة وزير الخارجية الصيني في افتتاح اعمال اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران لبحث الأزمة الأفغانية
كلمة الامين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش في افتتاح اعمال اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران لبحث الأزمة الأفغانية
مخبر: إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة وموسعة في أفغانستان
مخبر: إن لم يفعل المجتمع الدولي شيئا ستواجه أفغانستان أوضاعا أصعب
مخبر: على المنظمات الدولية ان تواصل ارسال المساعدات الانسانية لأافغانستان وللدول المضيفة للاجئين ومنها إيران
مخبر: إيران أبقت كافة منافذها الحدودية مع أفغانستان مفتوحة لمساعدة الشعب الافغاني
مخبر: الاحتلال الاميركي لأفغانستان أثبت أن الأجنبي لن يجلب الأمن والاستقرار للبلد الاخر
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش
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