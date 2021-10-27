أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ايران ..

إيران تستضيف اليوم مؤتمر بلدان الجوار الأفغاني .

ابرار ..

بحضور رئيس الجمهورية .. مؤتمر وزراء خارجية بلدان الجوار الأفغاني يبدأ أعماله بطهران اليوم .

مردم سالاري..

الوزير عبد اللهيان .. نحن على إتصال مع جميع الأطراف في أفغانستان .

جمهوري اسلامي ..

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين المتظاهرين المناهضين للإنقلاب العسكري والجيش بالخرطوم .

جوان ..

الإنقلاب العسكري في السودان يعزز مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني .

حمايت ..

قوات الجيش واللجان الثورية تحرر بلدة جوبة الإستراتيجية بمحافظة مأرب اليمنية .

خراسان ..

الرئيس التركي أردوغان يتراجع عن تهديداته بإخراج سفراء عشرة بلدان أوروبية .

رسالت ..

حركة حماس تنذر السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين .

كيهان ..

هجمات سيبيرانية واسعة في فلسطين المحتلة وتسريب معلومات خاصة وصور لوزير الحرب بيني غانتس .

عصر ايرانيان ..

أجواء محور المقاومة لن تكون آمنة للكيان الصهيوني .. صواريخ أرض جو تنتظر طائرات الكيان .

سياست روز ..

عودة القمع إلى شوارع الخرطوم .. الجيش يفتح النار على المتظاهرين المناوئين للإنقلاب العسكري .

آفتاب يزد ..

الأمم المتحدة تحذر من أن الإعتراف بالنظام العسكري بميانمار لن يوقف العنف في هذا البلد .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في افتتاحيتها ( طهران وباكو تنهيان أجواء سوء التفاهم بيقظة )..

ليس هناك ادنى شكك بان الحوار المباشر هو أفضل خيار لحل المشاكل والخلافات بين الجيران. ومع الاسف ظهرت خلال الاسابيع الاخيرة اجواء سوء تفاهم بين ايران وجمهورية اذربيجان ناجمة عن تدخلات اطراف اخرى لا تريد الخير لا للبلدين الجارين ولا للمنطقة. وتحريضات هذه الاطراف دفعت جمهورية اذربيجان لاستخدام لغة غير ودية ولكن ..

"ساهم الحوار الهاتفي الهادئ بين وزير الخارجية عبد اللهيان ونظيره الآذربيجاني في دفع الأمور في الإتجاه الصحيح "

وذلك استنادا الى الوشائج العميقة المشتركة بين البلدين وللمصالح المشتركة بعيدا عن ايحاءات وتحريضات تلك الجهات .

وبطبيعة الحال لابد من التأكيد هنا بان تفهم باكو لهواجس وحساسيات طهران ازاء أية تحركات ونشاطات من قبل الكيان الصهيوني قرب اراضيها ضرورة قصوى لتفادي ظهور أية سحب سوء تفاهم في اجواء العلاقات الثنائية .

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في افتاحيتها( جنبا إلى جنب من أجل السلام والتنمية ) وهي بقلم وزير الخارجية عبد اللهيان..

استضافة ايران لثاني مؤتمر لبلدان الجوار الافغاني خطوة دبلوماسية بالغة الاهمية تعكس مدى جدية الحكومة الايرانية الجديدة في جهودها الخاصة لتعزيز التعاون والوشائج بين بلدان المنطقة بعيدا عن اية تدخلات اجنبية وذلك انطلاقا من المصالح المشتركة وارضيات الوشائج المشتركة .

"إن إيران تأمل أن يتمخض هذا المؤتمر عن قرارات عملية بمسار تقديم العون للشعب الافغاني وحل الأزمات بأفغانستان "

ان هناك قناعة راسخة لدى بلدان الجوار الافغاني بأن ضرورات احلال الامن والاستقرار بافغانستان بعد عقود طويلة من فوضى ومآسي الحروب والصراعات تحتم تشكيل حكومة واسعة وشاملة, وبلدان الجوار الافغاني مستعدة تماما لتقديم كل اشكال العون لافغانستان وللشعب الافغاني في سياق ايجاد افغانستان آمنة ومستقلة لحل الازمات الاقتصادية في هذا البلد .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقرير لها ينقل عن حزب الله لبنان تاكيده (حزب جعجع يتلقى الدعم من أمريكا والسعودية ) ..

أكد قيادي كبير في حزب الله لبنان ان حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع يتلقى الدعم منذ سنوات من امريكا والسعودية .

"نبيل قاووق عضو اللجنة المركزية لحزب الله أوضح أن جعجع يتلقى المال والسلاح من واشنطن والرياض منذ 2009"

ومهمة جعجع اشعال نيران فتن داخلية والتحريض ضد حزب الله وتيار المقاومة بشكل عام.

واضاف قاووق ان حزب القوات اللبنانية فشل في ايجاد أية تحالفات داخلية واقعية في مواقفه العدائية الصارخة ضد المقاومة رغم كل الدعم الغربي والسعودي له وذلك بسبب بعد ان اتضح للجميع بان ما يريده جعجع هو اشعال نيران حرب اهلية اخرى بلبنان .

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( إستدارة أردوغان ) ..

كما كان متوقع تراجع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن قراره الخاص بطرد سفراء عشرة بلدان اوروبية من تركيا وهو قرار اتخذه بتبجح وغضب بعد مطالبة هذه البلدان باطلاق سراح معارض تركي.

"أردوغان برر تراجعه بالقول إنه لا يريد إيجاد أزمة مع أوروبا وأن هذه البلدان إتعظت من الدرس التركي"

الا ان وراء تراجع اردوغان عوامل اخرى ترتبط بهبوط سعر الليرة بشكل كبير بعد تصعيده للاجواء في هذه القضية, وبظهور مخاوف جدية في تركيا من تدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اوروبا والى حد القطيعة الامر الذي ضاعف من الاستياء العام في تركيا من سياسات اردوغان وذلك على وقع تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. والى جانب كل هذا وذاك اتخذ اردوغان قرار التراجع بعد اجتماع مطول مع اعضاء حكومته شهد مخاوف من تدهور شعبية اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ومن تبلور تشكيل جبهة معارضة قوية تستعد لطرح تدهور الاوضاع الاقتصادية كورقة رابحة في الانتخابات.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا ينقل عن مسؤول عسكري في حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته الهارب منصور هادي قوله ( السعودية تركتنا وحدنا في مأرب ) وجاء في التقرير..

قال مسؤول عسكري بحكومة الهارب منصور هادي ان السعودية تتحرك لسحب قواتها واسلحتها الثقيلة من محافظة مأرب .

"هذا المسؤول العسكري كشف النقاب عن وجود مؤشرات واضحة على إدارة التحالف السعودي ظهره لمرتزقة هادي في مأرب "

ويرى مراقبون ان سحب السعودية لأسلحتها الثقيلة من محافظة مأرب يعني اعتراف عملي بالفشل في معركة مأرب التي تدور رحاها منذ اشهر مقابل حركة انصار الله .

وحسب هؤلاء المراقبين صعدت السعودية في الاسابيع الاخيرة من غاراتها الوحشية على مأرب لوقف تقدم قوات الجيش واللجان الثورية نحو مركز المحافظة اي مدينة مأرب, لكن الرياض فشلت تماما .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها (ماذا يجري في كشمير؟)..وبعد استعراض تاريخي طويل لمعاناة المسلمين في الهند وفي ولاية جامو وكشمير بالذات من اضطهاد عنصري وديني ..

حكومة حزب بهاراتيا جاناثا الهندوسي المتطرف برئاسة ناريندرا مودي لم تبق اي اسلوب ظلم واضطهاد لم تمارسه ضد المسلمين في الهند وخاصة في ولاية جامو وكشمير .

"إن هذه الحكومة التي ترفع شعار الهند الهندوسية صعدت عمليات القمع ضد المسلمين بشكل رهيب في جامو وكشمير "

وذلك في اطار مخطط لتغيير التركيبة السكانية هناك لصالح مستوطنين هندوس. وتشهد الولاية شتى انواع القمع من قبل قوى الامن الهندية من اطلاق نار على أية احتجاجات سلمية ومرورا بحملات اعتقال وحتى تهجير والى فرض قيود على الخدمات المدنية والعامة للمسلمين وذلك في تجاهل صارخ لكل قرارات مجلس الامن الدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة حول جامو وكشمير.