ما الذي يحصل في السودان؟

العالم - هاشتاغ

هذا المحاولة الإنقلابية كما يسميها البعض أتت بعد اجتماع بين البرهان والمبعوث الاميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان بحضور حمدوك.

يعتبر سعد الجبري، الرجل الثاني في الاستخبارات السعودية قبل سنوات، والذي بات يمثل التهديد الأكبر على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الجبري الذي يقال انه يمتلك كنزا من المعلومات واسرار العائلة الحاكمة في السعودية ظهر في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة على شبكة سي بي اس الاميركية. وأول الغيث هجوم على ولي العهد من قبل الجبري الذي وصف ابن سلمان بالقاتل.

وأثارت مقابلة سعد الجبري تعليقات ومواقف مختلفة على مواقع التواصل التي شهدت هجوما مضادا عليه دفاعا عن ولي العهد السعودي.

في اليمن، تُعَدُ جزيرة سقطرى من اجمل المناطق في العالم وهي غنية بالموارد والمناظر الطبيعية الخلابة. هذه الجزيرة هي الان تخضع للاحتلال الاماراتي كما يؤكد ناشطون يمنيون. قبل ايام اظهرت صور سلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان إبن رئيس الامارات وهو يزور سقطرى، طبعا دون علم حكومة هادي أو أي جهة يمنية بالزيارة.

وأثارت زيارة سلطان بن خليفة غضبا عارماً على مواقع التواصل مع اعتبار ان الجزيرة خاضعة لاحتلال اماراتي.

اما في لبنان وبعد أن جربت الإدارات الأميركي كل أوراقها لزرع الفتنة بين اللبنانيين، جاء دور الكونغرس ليستلم المهمة هذه. مشروع في الكونغرس الأميركي عنوانه جميل، لكن مضمونه مختلف كليا وما هو مشروع الكونغرس للفتنة.

وأصبح هاشتاغ "مشروع الكونغرس للفتنة"، ترند في لبنان رفضا للتدخلات الأميركية في شؤون اللبنانيين.