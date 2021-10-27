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القوات السعودية تبدأ بسحب عتاد عسكري ثقيل من مدينة مأرب

القوات السعودية تبدأ بسحب عتاد عسكري ثقيل من مدينة مأرب
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

بدأت القوات السعودية منذ أمس، بسحب عتاد عسكري ثقيل وضخم من مدينة مأرب ونقله الى منفذ الوديعة الحدودي بعد اقتراب القوات اليمنية من المدينة، بحسب انباء وشهود عيان .

العالم - اليمن

وذكر مسافرون أن السلطات السعودية أغلقت المنفذ أمام حركة المسافرين.

وتجري مفاوضات ووساطات قبلية منذ يومين بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان في منطقة "جبل مراد" لتسليم مواقعهم دون قتال وخروجهم من المنطقة بعد محاصرتهم منذ يومين.

وتعد منطقة "جبل مراد" اخر معاقل قوى العدون جنوب مدينة مأرب ومحاذية لمديرية الجوية.

وكانت القوات اليمنية المشتركة سيطرت يوم أمس الثلاثاء، على منطقة "الجديدة" مركز مديرية الجوبة التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ودخلت القوات اليمنية المجمع الحكومي للمدينة بعد معارك عنيفة مع قوى العدوان والمرتزقة، أسفرت عن استسلام مئات المرتزقة وفرار آخرين الى مدينة مأرب، آخر معاقل تحالف العدوان السعودي في المحافظة.

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